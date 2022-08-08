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37-летний Бержерон подписал новый контракт с «Бостоном» сроком на один год

37-летний Бержерон подписал новый контракт с «Бостоном» сроком на один год
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Официальный сайт «Бостон Брюинз» сообщил, что нападающий Патрис Бержерон заключил новый однолетний контракт с клубом.

37-летний хоккеист заработает $ 2,5 млн, а также ещё $ 2,5 млн клуб выплатит в виде бонусов, основанных на результатах.

Бержерон выступает за «Бостон» с 2003 года. Всего на его счету 1216 матчей в регулярных сезонах, где он набрал 982 (400+582) очка. Также Бержерон провёл 167 встреч в плей-офф, забросив 49 шайб и отдав 78 голевых передач.

В прошедшем сезоне форвард принял участие в 73 встречах регулярки, набрав 65 (25+40) очков при полезности "+26". В плей-офф Бержерон появился на льду семь раз, забросив три шайбы и отдав четыре результативных передачи при показателе полезности "+3".

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