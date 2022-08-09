Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание первого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Расписание первого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022
Комментарии

Сегодня, 9 августа, в Эдмонтоне (Канада) стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года.

Напомним, турнир должен был пройти в декабре 2021-го — январе 2022 года, но был отменён из-за пандемии коронавируса после нескольких игровых дней.

В первый игровой день пройдут три встречи:

9 августа, 21:00 мск: Чехия — Словакия;
10 августа, 1:00 мск: Латвия — Финляндия;
10 августа, 5:00 мск: США — Германия.

Напомним, в группе А сыграют сборные США, Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии, в группе В – команды из Канады, Финляндии, Чехии, Словакии и Латвии.

ИИХФ ранее приняла решение о приостановке участия всех российских национальных сборных в любой возрастной категории во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой ИИХФ, поэтому сборную России на МЧМ-2022 заменила команда Латвии.

Календарь МЧМ-2022
Звёздные отказники и Латвия вместо России. Что нужно знать о переигровке МЧМ по хоккею Звёздные отказники и Латвия вместо России. Что нужно знать о переигровке МЧМ по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022