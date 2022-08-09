Расписание первого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Сегодня, 9 августа, в Эдмонтоне (Канада) стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года.



Напомним, турнир должен был пройти в декабре 2021-го — январе 2022 года, но был отменён из-за пандемии коронавируса после нескольких игровых дней.



В первый игровой день пройдут три встречи:



9 августа, 21:00 мск: Чехия — Словакия;

10 августа, 1:00 мск: Латвия — Финляндия;

10 августа, 5:00 мск: США — Германия.



Напомним, в группе А сыграют сборные США, Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии, в группе В – команды из Канады, Финляндии, Чехии, Словакии и Латвии.



ИИХФ ранее приняла решение о приостановке участия всех российских национальных сборных в любой возрастной категории во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой ИИХФ, поэтому сборную России на МЧМ-2022 заменила команда Латвии.