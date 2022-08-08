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Крылов — о драках в матче с «Сочи»: надо сказать Назарову «спасибо»

Крылов — о драках в матче с «Сочи»: надо сказать Назарову «спасибо»
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о драках, которые произошли по ходу матча с ХК «Сочи» (6:4) в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

«Мне кажется, главное, чтобы не было грязи. Хоккей – контактный вид спорта, и драки, мне кажется, неотъемлемая часть этого вида спорта. Когда, конечно, есть преимущество, есть специально подготовленные люди, которые выходят выбивать – это одно. А здесь всё было честно: предложили – мы приняли этот вызов, подрались. Мне кажется, надо спасибо сказать Назарову, потому что он невольно поучаствовал в тимбилдинге. Команда сплотилась и в следующем матче показала хорошую игру», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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