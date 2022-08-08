«Бостон» объявил о возвращении в клуб 36-летнего форварда Давида Крейчи

Официальный сайт «Бостон Брюинз» объявил о возвращении в клуб чешского нападающего Давида Крейчи.
Отмечается, что соглашение с 36-летним игроком заключено сроком на один год, по нему он заработает $ 1 млн, а также ещё $ 2 млн Крейчи может заработать в случае выполнения дополнительных пунктов.
Напомним, в прошедшем сезоне чех провёл за «Оломоуц» 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 46 очков: забросил 20 шайб и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на его счету пять очков (три гола и две передачи) в пяти встречах.
Крейчи выступал за «Бостон» с 2006 по 2021 год. В общей сложности на его счету 962 матча за карьеру в НХЛ, в которых он забил 215 голов и отдал 515 передач. В 156 играх плей-офф за карьеру с «Брюинз» Крейчи забросил 42 шайбы и отдал 82 результативных передачи.
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