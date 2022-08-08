На новой арене в Омске раскупили все билеты в один из самых дорогих секторов

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал о спросе на билеты на новый стадион клуба — «G-Drive Арену».



«Для уверенности Дмитрия [Рябыкина] это важно [выиграть Sochi Hockey Open]. С точки зрения результата, мне кажется, все понимают, что это предсезонный турнир, что не главное победить, а главное наиграть какие-то связки. Но если победим – будет очень приятно для всех.



Как отношусь к тому, что «Авангард» начнёт 12 матчами на выезде? Слушайте, мы в любом случае сыграем столько же матчей на выезде, сколько и все остальные. Поэтому мы подстраховались. Новая арена – это всегда проблемы. Я хочу, чтобы открытие и в дальнейшем игра «Авангарда» были без проблем. Поэтому нам нужен этот месяц с 1 сентября по 1 октября, чтобы наладить все системы и провести нескольких тестовых мероприятий, чтобы не ударить в грязь лицом. Мы столько пережили все вместе, столько прошли, и, как вы знаете, запоминается последнее. И если мы на последнем этапе ударим в грязь лицом, то запомнится это, а не тот героический путь, который мы прошли.



Я бы говорил не об абонементах – это, мне кажется, достаточно всем известная форма продажи, а я бы говорил о том, что на этой арене – впервые в России – будет два бизнес-лаундж так называемых. Это платинум и голден. Это когда ты сидишь в партере, а потом поднимаешься в свой ресторан, где у тебя своё место, всё накрыто. Вот эти места хороши тем, что ты можешь прийти на один матч и получить сервис даже выше, чем в ложе. Один [из таких секторов] продан абсолютно. Это меня очень расстроило в кавычках, потому что, мне кажется, такие премиум-билеты должны продаваться последними. Оказалось, в городе Омске есть хороший спрос на качественный сервис, на такую услугу.



Конечно, за время реализации проекта [по строительству арены] были внесены определённые изменения. Даже с точки зрения российского законодательства есть очень много ограничений, которые мы должны были учесть – с точки зрения пожарной безопасности, входов и выходов. Там очень большая работа была проведена, чтобы тот красивый иностранный проект, который мы делали вместе с нашими партнёрами был адаптирован к российским условиям и к российскому законодательству. Но с точки зрения расположения камер – то, о чём говорите вы – ничего не изменилось. Поверьте мне, оттуда будет очень хороший вид. Мы сейчас занимаемся тем, что как раз организуем всю цифровую часть – достойное оборудование, которое будет транслировать из Омска все репортажи. Я думаю, те, кто не смогут попасть на арену, смогут получить достойное качество картинки из Омска», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.