Руководитель «Авангарда» — о Fan ID в футболе: мне кажется, ситуация раздута искусственно

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о системе Fan ID, введённой на матчах Российской Премьер-Лиги.
«Я вообще не вижу никакой проблемы в Fan ID. Мне кажется, эта ситуация раздута искусственно. Среди футбольных фанатов есть какие-то представления, наверное. Мне кажется, что в хоккее таких проблем не будет точно. Насколько знаю, это оформляется очень быстро. Не вижу никаких проблем. Тем более цифровые сервисы у нас в стране с точки зрения МФЦ одни из самых качественных и быстрых. Это точно. Я знаю, что говорю, потому что мы много делаем IT-проектов как «Газпромнефть». И именно эта услуга у нас на очень высоком уровне, поэтому я не вижу никаких проблем оформить», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 августа 2022
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