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Назаров — о словах Крылова: мои услуги стоят дорого, но результат налицо

Назаров — о словах Крылова: мои услуги стоят дорого, но результат налицо
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал слова председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова о драках, случившихся в очном матче команд в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. Победу во встрече одержали омичи со счётом 6:4.

«Прочитал выступление председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, посвящённое мне. Обращаюсь ко всем руководителям клубов КХЛ: прилетайте в Сочи на ускоренные курсы тимбилдинга. Деньги за обучение можете переводить мне на карту по номеру мобильного телефона. Сразу предупреждаю: мои услуги стоят дорого, но результат налицо. Я не Кашпировский, воду заряжать не умею», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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