«Мы привлекли очень много денег». Крылов высказался о приходе букмекеров в КХЛ

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о приходе букмекерских компаний в КХЛ.
«Я очень это приветствую. Я сам был участником этого процесса, чтобы раскрыть эту категорию, которая была в КХЛ закрыта одним большим спонсором. Мы проделали большую работу с точки зрения доказательств того, что это всем пойдёт на пользу. Считаю, это, конечно, во благо клубам – особенно тем, кто работает с болельщиками и с маркетингом. Я знаю точно, все клубы, которые более-менее хорошо работают в маркетинге, дополнительно привлекли немалые средства. «Авангард» — в том числе. Мы привлекли очень много денег. Я считаю, что это был очень удачный первый такой большой коммерческий контракт. Чтобы вы просто понимали: «Авангард» уезжал из Омска и сейчас возвращается, и рекламные контракты не группы «Газпром» в 30 раз больше, чем [когда] мы уезжали. Это, мне кажется, мегадостойные цифры.
Есть ли какая-то сумма денег, за которую мы бы могли поменять название? Думаю, что нет. Думаю, что «Авангард» – это красиво, это престижно и – самое главное – это неотъемлемая часть Омска. Мне кажется, это вообще неприкасаемое название. Оно останется с этим городом и с этими болельщиками», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 августа 2022
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