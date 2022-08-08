Панин — об увеличении матчей: все Панарины и Овечкины вылазят из-под игры

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал увеличение матчей в регулярном чемпионате КХЛ.



«Все возрастные игроки, все ветераны, кто остался в КХЛ, – эти ребята очень прилично себя готовят к сезону. И для молодёжи это очень хороший пример. Взрослые ребята, которые находятся и в «Салавате», и в других командах, я знаю, что они профессионально и очень чутко относятся к своему организму. Так что я не вижу в этом какой-то трагедии.



Да, тут нужно будет подумать о восстановлении, как восстанавливаешься после игры, но я считаю, что и с этим не будет проблем. А в принципе, в общем и целом, разговоры об этом ходили давно – что нужно увеличивать количество игр. Потому что та самая молодёжь, на которую мы все сильно надеемся, все Панарины, Овечкины и другие ребята – они вылазят именно из-под игры, когда есть большое количество матчей на высоком уровне. Получают свой игровой опыт, тем более в играх плей-офф, закаляются там», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.



Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате» завтра в 10:00.