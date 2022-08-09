Панин — о вылете от «Трактора»: если бы бабка была дедом, то у неё бы ещё кое-что было

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на вопрос, чего не хватило уфимской команде, чтобы пробиться в финал Восточной конференции в сезоне-2021/2022. На стадии полуфинала конференции уфимцы проиграли «Трактору».



«Да брось! Знаешь, сколько можно разговаривать об этом?! Что не хватило иностранцев, не хватило опыта, не хватило того и того. Если бы бабка была дедом, то у неё бы ещё кое-что было. Понимаешь?



Сезон сложился так, как сложился. Хочется, наоборот, найти все позитивные моменты, от которых можно отталкиваться на будущее, потому что команда не строится за один сезон. Она будет существовать, ребята молодые будут расти, и то, что они проявили себя в плей-офф, – это для них огромный плюс. Не только для них, а для команды в целом и для всех тренеров, которые работали с этими молодыми хоккеистами в детской школе, для тренеров, к которым они попали во взрослую команду.



Поэтому определяющим будет наступающий сезон: кто из них, получивших шанс в предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина, реально заиграет и станет отчасти одним из лидеров команды на долгие годы», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.



Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате»: