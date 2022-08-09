Панин — об отъезде иностранцев во время плей-офф: именно эта ситуация многое перевернула

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал отъезд иностранных игроков клуба по ходу плей-офф Континентальной хоккейной лиги – 2021/2022.



«Смотри, какая ситуация на самом деле произошла у нас в раздевалке, в команде. В тот момент, когда иностранцы постепенно начали уезжать, один, второй, затем все остальные, – это тоже необычно всё происходило. Я их как людей прекрасно понимаю.



Но после того, как все уехали, наша раздевалка стала настолько сплочённой, настолько атмосфера, это не … [враньё], я тебе реальные слова говорю, что как-то нас, всех пацанов, эта ситуация настолько сблизила и сплотила. Не могу сказать, что у нас был там прямо супердружный коллектив, да, дружный, но именно эта ситуация многое перевернула.



Мы стали собираться в какие-то выходные в раздевалке и все вместе ходить в баню, и ели там раков. Вся команда приходила в раздевалку на свой выходной. Это было так круто, такая атмосфера была крутая! Это то, что касается раздевалки. Поэтому, отвечая на твой вопрос, как там нужно было «держать» коллектив, то ничего такого не было, сама команда себя поддерживала.



Конечно мы, пацаны постарше: я, Коля Кулёмин, Женя Бирюков – как-то старались всё это делать по-своему, но там какой-то дополнительной мотивации совсем не нужно было. Сама ситуация так сплотила нас», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.



Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате»: