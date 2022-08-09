Панин: Тихонов показывал письмо, пришедшее ему из государственных органов США

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал решение Виктора Тихонова объявить о завершении карьеры.
«Витя на самом деле в тот момент, когда всё это происходило, особо не распространялся. Никому ничего не говорил. Когда уже плей-офф закончился, он рассказал, что у него тоже проблемы, что ему пишут бумаги, он даже показывал письмо, пришедшее ему на почту из структур американского правительства или какого-то другого государственного органа, не суть.
На него тоже было давление, но он добросовестно отыграл плей-офф и лишь по его окончании улетел за океан. У него не было решения: закончить или не закончить. Уже дома, в США, когда он туда вернулся, я думаю, он поговорил с женой и они в семье решили, что пусть лучше будет вот так», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате»:
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