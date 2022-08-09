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Панин: если какой-то игрок попадает в голову — это «удар Панина». И дисквалификация

Панин: если какой-то игрок попадает в голову — это «удар Панина». И дисквалификация
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал свой стиль игры, а также силовую борьбу на льду.

«Ну если говорить конкретно про себя – меня же все «рецидивистом» считают. Если что-то происходит, то этому даже название дали: если какой-то другой игрок попадает в голову – это «удар Панина». Соответственно «удар Панина» — это дисквалификация. Ну, это я так сейчас прикалываюсь.

У нас же вертикаль выстроена так, что СДК — это последний орган, который принимает решение, нет никаких апелляционных инстанций. Поэтому если где-то кому-то попадаешь и СДК принимает решение тебя дисквалифицировать, то ты ничего не можешь сделать, ты никак не защищён.

Поэтому тут, наверное, в первую очередь нужно самому думать своей головой, когда идёшь в столкновение: как и что сделать, как расположить корпус, как поставить ноги, как подкатиться. Нужно тоже подстраиваться под наши, российские правила, под наших судей. Мы же не в НХЛ, если бы я играл за океаном, может быть, ничего и не дали, а может, и дали, но я не там, я здесь, в России», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате»:

«Лямся не бегал по улице с автоматом, а давление шло со всех сторон». Откровения Панина «Лямся не бегал по улице с автоматом, а давление шло со всех сторон». Откровения Панина
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