Панин: никто, кроме Бэйлена, не попытался постоять за Седлака. Побольше бы таких, как Ник

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о ситуации с Лукашем Седлаком по ходу серии плей-офф Кубка Гагарина с «Трактором» (2-4).



«Это же игра, это эмоции, это накал борьбы! Я тоже где-то выплеснул свои эмоции, а он – свои. Ты понимаешь, что там на самом деле произошло? Я за что уважаю таких ребят-спортсменов? Там же на льду, помимо Ника, было ещё четыре игрока «Трактора», которые мимо меня просто проехали и даже не попытались вступить со мной в потасовку. А он-то ехал самый последний!



Это говорит о том, что у человека, значит, есть характер, что он готов без раздумий постоять за своего партнёра, за команду. Вот таких ребят я уважаю! Таких вообще бы в принципе побольше. Конечно, красиво, когда у тебя шайбочка, ты ей владеешь, катаешься по свободному льду, нигде в борьбу не лезешь, а когда вот такие мужицкие характеры, вот за это можно сказать: «Респект!» — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате»: