Экс-игрок клубов КХЛ Даугавиньш стал игроком немецкого «Изерлон Рустерс»

Латвийский нападающий Каспарс Даугавиньш стал игроком немецкого клуба «Изерлон Рустерс», сообщает Swiss Hockey News.



Отмечается, что 34-летний хоккеист подписал соглашение сроком на один год, расторгнув контракт с прошлым клубом — швейцарским «Берном».



«Я знаю своего нового тренера и понимаю, что у нас будет команда, которая будет бороться за каждый сантиметр в каждом матче. Ничуть не меньшее является и моей целью, потому что, конечно, мы хотим играть в хороший хоккей и бороться за плей-офф», — сказал Даугавиньш.



Отметим, что хоккеист ранее выступал в различных командах Континентальной хоккейной лиги: «Динамо» Рига, «Динамо» Москва, «Торпедо», «Спартак» и «Витязь». В общей сложности Даугавиньш провёл в КХЛ 459 матчей, забросив 118 шайб и отдав 175 голевых передач.