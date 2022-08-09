«Вегас» заключил новый пятилетний контракт с форвардом Руа на $ 15 млн

«Вегас Голден Найтс» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с нападающим Николя Руа.



Отмечается, что соглашение с 25-летним форвардом заключено сроком на пять лет, общая сумма по контракту составит $ 15 млн, кэпхит — $ 3 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Руа принял участие в 78 матчах, набрав 39 (15+24) очков при общей полезности «+12». Он установил личный рекорд по количеству проведённых встреч, заброшенных шайб и результативных передач. В общей сложности на его счету 163 игры в НХЛ, в которых он заработал 64 (26+38) балла, в плей-офф — 39 матчей и 17 (5+12) очков.



В 2022 году Руа также завоевал серебряные медали на чемпионате мира в составе сборной Канады.