«Вегас» заключил новый пятилетний контракт с форвардом Руа на $ 15 млн
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«Вегас Голден Найтс» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с нападающим Николя Руа.
Отмечается, что соглашение с 25-летним форвардом заключено сроком на пять лет, общая сумма по контракту составит $ 15 млн, кэпхит — $ 3 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Руа принял участие в 78 матчах, набрав 39 (15+24) очков при общей полезности «+12». Он установил личный рекорд по количеству проведённых встреч, заброшенных шайб и результативных передач. В общей сложности на его счету 163 игры в НХЛ, в которых он заработал 64 (26+38) балла, в плей-офф — 39 матчей и 17 (5+12) очков.
В 2022 году Руа также завоевал серебряные медали на чемпионате мира в составе сборной Канады.
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