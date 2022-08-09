Пашков: на данном этапе вратари «Магнитки» и «Автомобилиста» смотрятся как лучшие в КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о вратарских линиях клубов, которые примут участие в предсезонных турнирах — мемориале Ивана Ромазана и Кубке Республики Башкортостан.



«Лучшая вратарская линия на мемориале Ромазана? Есть беспокойство за «Трактор», который на прошлой неделе дважды крупно проиграл в Нижнем Новгороде. Гарипов несколько лет назад был лучшим голкипером КХЛ, становился самым ценным игроком плей-офф, но затем наступил спад. Для вратаря это редкий случай, обычно голкиперы идут по поступательной. Посмотрим, как Гарипов использует новый шанс.



В «Амуре» есть Аликин — наверное, самый стабильный российский голкипер последних лет. Но на Дальнем Востоке нужны два вратаря, нагрузки там высочайшие. Латыш Калниньш может с ними и не справиться.



С вратарской точки зрения уверенно смотрят в будущее «Магнитка» и «Автомобилист», их линии на данном этапе смотрятся как лучшие в лиге. Кошечкин в прошедшем сезоне эффективно сыграл в щадящем режиме, поэтому приобретение Паскуале — логичный ход «Магнитки». Но мы знаем двух Паскуале — образца позапрошлого сезона и прошлого, один — стабилен, другой — инертен. Посмотрим, каким он будет в Магнитогорске.



Если судить по плотности вратарской линии, то в ней чемпион КХЛ — «Автомобилист». Насколько понимаю, Екатеринбург входит в сезон с тремя голкиперами — Бобковым, Галкиным и Матссоном. По нынешним временам это очень мощная бригада.



А что с вратарями на Кубке Башкортостана? Вот там доминирующих линий не вижу. Московское «Динамо» и «Локомотив», по сути, обменялись вратарями, и у Коновалова с Бочаровым будет много психологии и реваншистских настроений. В Уфе ни Ежов, ни Кареев не тянут на первого номера, баланса в линии тоже не просматривается. Крепкие вратари во главе с Подъяпольским у «Северстали», это один из козырей череповецкого клуба.



Но в целом уровень хоккея на мемориале Ромазана, скорее всего, окажется выше, чем на Кубке Башкортостана. «Магнитка» и «Автомобилист» летом сохранили свои позиции, один из фаворитов сезона — и «Трактор». А вот в Уфе хозяева, а также «Динамо» за лето переместились к середнякам, там разве что «Локомотив» не потерял в качестве», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.