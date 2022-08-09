Журналист The Athletic: Мичков — лучший российский проспект со времён драфта Овечкина

Журналист The Athletic Скотт Уилер, специализирующийся на молодых игроках, поделился мнением о российском нападающем Матвее Мичкове, который примет участие в драфте НХЛ — 2023.
«Мичков – лучший российский проспект со времён драфта Александра Овечкина. Талант Матвея проявляется главным образом в его умении на продвинутом уровне читать игру и понимать происходящее на площадке. Мичков – довольно крепкий парень для своих габаритов, что позволяет ему дольше сохранять шайбу под давлением, удерживать её, когда нет быстрой атаки, и чуть замедлять игру в ожидании партнёров.
Он демонстрирует невероятно стабильный уровень исполнительского мастерства. Если Матвей пытается совершить нечто особенное, то совершает при этом очень мало ошибок. Мичков показывает уникальную эффективность игры, учитывая его возраст и техническую одарённость», – заявил Уилер.
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