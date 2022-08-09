Московское «Динамо» опубликовало состав команды на Кубок Республики Башкортостан

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала состав команды, который примет участие в Кубке Республики Башкортостан.



Вратари: Илья Коновалов, Константин Волков, Максим Абдуллаев.



Защитники: Андрей Миронов, Сергей Бойков, Егор Мартынов, Роман Абросимов, Виталий Будницкий, Василий Мачулин, Егор Зайцев, Андрей Прибыльский, Кирилл Готовец, Артём Волков, Антон Малышев, Никита Новиков.



Нападающие: Джордан Уил, Михаил Фисенко, Илья Каблуков, Иван Игумнов, Владислав Ефремов, Александр Скоренов, Максим Сушко, Владислав Кодола, Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили, Богдан Тринеев, Никита Буруянов, Иван Муранов, Богдан Якимов, Владислав Михайлов, Андрей Никонов.



Отмечается, что Павел Кудрявцев из-за повреждения пропустит поездку, Якоб Лилья и Эрик О’Делл в ближайшие дни приступят к тренировкам на базе в Новогорске, а Семён Синяткин, Елисей Карпов и Даниил Давыдов примут участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге в составе местного «Динамо».