Маккиннон хочет стать самым дорогим игроком НХЛ по новому контракту, опередив Макдэвида
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон хочет стать самым дорогим игроком Национальной хоккейной лиги, сообщает Colorado Hockey Now.
Отмечается, что 26-летний хоккеист хочет подписать новый контракт с клубом, кэпхит по которому составит $ 13+ млн. Следующим летом Маккиннон может стать неограниченно свободным агентом. По текущему контракту его кэпхит составляет $ 6,3 млн. В настоящий момент лидером по средней зарплате за сезон является капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – $ 12,5 млн.
В прошедшем сезоне Маккиннон стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Колорадо», в регулярке на его счету 65 матчей и 85 (32+53) очков, в плей-офф – 20 встреч и 24 (13+11) балла. Напомним, форвард был выбран на драфте НХЛ — 2013 под первым номером.
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