Маккиннон хочет стать самым дорогим игроком НХЛ по новому контракту, опередив Макдэвида

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон хочет стать самым дорогим игроком Национальной хоккейной лиги, сообщает Colorado Hockey Now.



Отмечается, что 26-летний хоккеист хочет подписать новый контракт с клубом, кэпхит по которому составит $ 13+ млн. Следующим летом Маккиннон может стать неограниченно свободным агентом. По текущему контракту его кэпхит составляет $ 6,3 млн. В настоящий момент лидером по средней зарплате за сезон является капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – $ 12,5 млн.



В прошедшем сезоне Маккиннон стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Колорадо», в регулярке на его счету 65 матчей и 85 (32+53) очков, в плей-офф – 20 встреч и 24 (13+11) балла. Напомним, форвард был выбран на драфте НХЛ — 2013 под первым номером.