«Авангард» обыграл «Адмирал» и стал победителем турнира Sochi Hockey Open

Омский «Авангард» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фёдор Малыхин с передач Владимира Жаркова и Сергея Толчинского, Тимофей Давыдов, а также Сергей Толчинский, которому ассистировал Алексей Береглазов.



У «Адмирала» голы забили Вадим Хлопотов с паса Марка Вербы и Семён Иванов, ассистенты — Евгений Лисовец и Динар Хамидуллин.



«Авангард» стал победителем турнира, набрав восемь очков после пяти матчей.



Сегодня, 9 августа, пройдут ещё две игры турнира: в 15:45 мск встретятся ХК «Сочи» и минское «Динамо», в 19:30 — СКА и Россия U25.