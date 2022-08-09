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«Авангард» обыграл «Адмирал» и стал победителем турнира Sochi Hockey Open

«Авангард» обыграл «Адмирал» и стал победителем турнира Sochi Hockey Open
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Омский «Авангард» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фёдор Малыхин с передач Владимира Жаркова и Сергея Толчинского, Тимофей Давыдов, а также Сергей Толчинский, которому ассистировал Алексей Береглазов.

У «Адмирала» голы забили Вадим Хлопотов с паса Марка Вербы и Семён Иванов, ассистенты — Евгений Лисовец и Динар Хамидуллин.

«Авангард» стал победителем турнира, набрав восемь очков после пяти матчей.

Сегодня, 9 августа, пройдут ещё две игры турнира: в 15:45 мск встретятся ХК «Сочи» и минское «Динамо», в 19:30 — СКА и Россия U25.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
09 августа 2022, вторник. 12:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Малыхин (Жарков, Толчинский) – 16:17 (5x5)   1:1 Хлопотов (Верба) – 44:55 (5x5)   2:1 Давыдов – 54:29 (5x5)   3:1 Толчинский (Береглазов) – 55:43 (5x5)   3:2 Иванов (Лисовец, Хамидуллин) – 59:59 (5x5)
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