Рябыкин — о 3:2 с «Адмиралом»: очень не понравилась наша игра, зато хороший результат

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал итоги матча с «Адмиралом» на Лига Ставок Sochi Hockey Open (3:2). Омский клуб одержал победу в турнире после этого выигрыша.



«Игра у нас сегодня особо не получилась, но зато хороший результат, и команда впервые выиграла трофей в Сочи.



Вы должны понимать, что всегда мужской коллектив сплачивается либо в драке, либо в пьянке. Пьянку мы сейчас себе позволить не можем. Крылов правильно сказал, что в матче с «Сочи» нам был предоставлен бесплатный тимбилдинг.



Ощущаю уверенность в себе после победы в турнире? Мне было всё равно, выиграем или нет мы этот турнир. В плане уверенности данная победа не прибавит ничего. Мне главное, чтобы команда показывала хороший хоккей, который меня устраивает. В сегодняшней игре мне очень не понравился хоккей.



Полурезервный состав? Мы дали ребятам шанс показать себя, что они могут в отсутствие лидеров, кто возьмёт на себя качества лидера. Молодые ребята должны стараться, зубами грызть лёд, чтобы попасть в состав, но сегодня я этого не увидел.



Положительные стороны по итогам турнира в том, что команда стала лучше понимать требования, что мы хотим, именно нюансы. Понравилось большинство, а над остальными элементами надо работать.



Толчинский — системообразующий игрок «Авангарда»? Конечно, системообразующий. На данный момент он — лидер, старается. По сегодняшней игре к нему, Брюквину и Телегину вообще вопросов нет. Они старались больше всех.



Капитан? Мы примерно определились, но ещё посмотрим. Пока не хочу говорить», — сказал Рябыкин на пресс-конференции.