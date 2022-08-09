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Форвард «Авангарда» Ткачёв получил травму челюсти на тренировке клуба

Форвард «Авангарда» Ткачёв получил травму челюсти на тренировке клуба
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Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв получил травму челюсти на тренировке клуба, сообщает телеграм-канал «АренаБреда».

Отмечается, что у 26-летнего игрока выбито три зуба. У Ткачёва подозрение на сотрясение, но форвард улетает вместе с командой в Омск, где продолжит готовиться к сезону.

Напомним, в июне Ткачёв подписал контракт с «Авангардом» сроком на один год. Прошедший сезон россиянин провёл в Северной Америке, где отдал две голевые передачи в четырёх играх за «Лос-Анджелес Кингз» и набрал 35 (9+26) очков в 46 матчах за фарм-клуб «королей» в АХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Ткачёв ранее уже играл за «Авангард», а также выступал за «Адмирал», «Салават Юлаев» и СКА. Он провёл 305 матчей в КХЛ и набрал 215 (70+145) очков при показателе полезности «+20».

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