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«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в первом матче мемориала Ромазана

«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в первом матче мемориала Ромазана
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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над хабаровским «Амуром» в рамках мемориала Ивана Ромазана со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

В составе победителей отличились канадский нападающий Патрис Кормье с передачи Дениса Баранцева и Сергея Широкова, а также форвард Андрей Обидин с паса Степана Хрипунова.

Напомним, в турнире также принимают участие хозяева — магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Команды проведут очную встречу между собой сегодня, 9 августа. Матч начнётся в 17:00 мск на «Арене-Металлург».

Отметим, что в 2021 году победу в мемориале Ивана Ромазана одержала новосибирская «Сибирь».

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
09 августа 2022, вторник. 13:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Кормье (Баранцев, Широков) – 14:09 (5x5)   2:0 Обидин (Хрипунов) – 27:56 (5x5)
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