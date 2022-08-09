«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в первом матче мемориала Ромазана
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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над хабаровским «Амуром» в рамках мемориала Ивана Ромазана со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».
В составе победителей отличились канадский нападающий Патрис Кормье с передачи Дениса Баранцева и Сергея Широкова, а также форвард Андрей Обидин с паса Степана Хрипунова.
Напомним, в турнире также принимают участие хозяева — магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Команды проведут очную встречу между собой сегодня, 9 августа. Матч начнётся в 17:00 мск на «Арене-Металлург».
Отметим, что в 2021 году победу в мемориале Ивана Ромазана одержала новосибирская «Сибирь».
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