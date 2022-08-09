«Витязь» разгромил «Спартак» со счётом 8:0 в товарищеском матче

«Витязь» в товарищеском матче разгромил московский «Спартак». Встреча, в которой хозяевами выступали красно-белые, завершилась со счётом 8:0 в пользу подольской команды.

В первом периоде счёт открыл Владимир Галузин, забросивший с передачи Станислава Ярового. Во втором периоде сначала Иван Зинченко поразил ворота Дмитрия Куликова, через 17 секунд Степан Урулин забил третий гол. Через минуту 20 секунд Александр Яремчук довёл счёт до крупного, а в середине периода Владислав Кара — до разгромного. До конца второго игрового отрезка «Витязь» забросил ещё один гол, в третьем периоде подольский коллектив отличился дважды. Итоговый счёт встречи — 8:0.

Отметим, что шат-аут оформил голкипер гостей Максим Дорожко.