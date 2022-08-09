«Сочи» обыграл минское «Динамо», но всё равно занял последнее место на домашнем турнире

«Сочи» одержал победу в заключительном матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open с минским «Динамо». Встреча, прошедшая на стадионе «Шайба» в Сочи, завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На девятой минуте Артур Тянулин, реализовав большинство, вывел «Сочи» вперёд. На 29-й минуте Павел Варфоломеев сравнял счёт, а на 36-й Шон Лалонд во второй раз поразил ворота сочинцев. На старте третьего периода Амир Гараев сравнял счёт. На 47-й минуте Никита Зоркин во второй раз в матче вывел хозяев вперёд. На 51-й минуте Артур Тянулин забросил четвёртую шайбу в ворота динамовцев. На 58-й минуте Сергей Кузнецов сократил отставание до минимума. Точку во встрече на последней минуте поставил Никита Феоктистов.

Отметим, что этот матч стал заключительным для команд на Sochi Hockey Open. «Сочи» одержал первую победу на домашнем турнире и занял последнее место с двумя очками в пяти встречах. Минчане заработали четыре балла и пока занимают третью позицию. «Динамо» не опустится ниже четвёртой строчки, однако судьба финального расположения команд решится в последнем матче всего турнира — между СКА и сборной России U25.