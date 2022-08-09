Контракты Овечкина и Кузнецова попали в число худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
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Журналист The Athletic Дом Лущишин составил рейтинг клубов Национальной хоккейной лиги по эффективности контрактов. Американский обозреватель выставил оценки командам, а также игрокам.
Лущишин поставил «Вашингтон Кэпиталз» на 10-е место и поставил клубу четвёрку с минусом. В число трёх худших контрактов «столичных» попали соглашения российских нападающих Евгения Кузнецова, которому поставили тройку с плюсом, и Александра Овечкина. У контракта капитана «Вашингтона» оценка — тройка с минусом. Хуже оказалось лишь соглашения шведского форварда Никласа Бекстрёма. Ему выставили двойку.
Отметим, что лучшую оценку получил контракт защитник Джон Карлсон (четыре с плюсом). Другой россиянин, игрок обороны Дмитрий Орлов получил четвёрку.
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