Директор «Сочи»: есть ряд сложностей с запасом атрибутики, кризис отразился на поставках

Директор ХК «Сочи» по маркетингу и коммуникациям Александр Кременсков поделился мыслями о домашнем турнире Sochi Hockey Open.
«Медийность выше, чем в прошлые годы. Больше матчей, больше ярких матчей, матч с «Авангардом» выдал дополнительные охваты. Аудитория разделилась — кто-то был против драк, кто-то за, но аудитория сегментирована, все сегменты должны быть удовлетворены тем продуктом, который мы создаём.
Благодарны Назарову, он очень ярко ведёт работу, вовлечён в процесс маркетинга. Он — профессионал высокого уровня, который понимает важность маркетинга. Над футболками работает целая команда — дизайнеры, маркетологи и так далее, все вместе выбираем идеи и реализуем их.
Если разобрать пример с Fatality, ждём, что 11-12 августа футболки поступят в продажу. Есть ряд сложностей с логистикой и запасом атрибутики в целом, кризис отразился на поставках и стоимости материалов. Но сейчас мы нашли партнёра в Сочи, который готов реализовать футболки в короткий срок.
«Сочи» существует семь лет, а Назаров здесь меньше года, то есть мы знаем, как действовать в маркетинге и без него. Но пока он здесь, мы максимально используем возможности, которые он предоставляет своей персоной, медийностью и готовностью участвовать в наших задумках», — передаёт слова Кременскова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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