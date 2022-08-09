«Трактор» уверенно обыграл «Металлург» в матче Мемориала Ромазана

«Трактор» одержал победу в своём первом матче предсезонного турнира Мемориал Ромазана с магнитогорским «Металлург». Встреча, прошедшая на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На 22-й минуте Пётр Хохряков вывел челябинцев вперёд. Через две минуты Сергей Калинин удвоил преимущество «Трактора». Очки за результативные пасы на свой счёт записали Алексей Бывальцев и Сергей Телегин. На 55-й минуте Алексей Потапов забросил третью шайбу. Голевые передачи на счету двух Артёмов: Блажиевского и Удота. На последней минуте Сергей Калинин с паса Алексея Бывальцева оформил дубль, поразив ворота соперников в меньшинстве. Шайбу престижа за 14 секунд до конца встречи забросил Артём Земчёнок, отличившийся в большинстве.
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