Назаров: учу игроков «Сочи», как правильно драться — правильно бить и уворачиваться
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал, что учит хоккеистов правильно драться во время матчей.
«У Ткачёва сломана челюсть, выбито три зуба? У наших ребят нет травм после всех драк. Тренированные. Учу, как правильно драться — правильно бить и уворачиваться. И падать? Падать — это святое. Когда проигрываешь драку, нужно быстрее упасть, чтобы не прилетело. И спрятаться, как черепашка.
Прямо на льду учу? Не на льду, но общаемся. Там ничего сложного нет. В шутку всё переводим», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Александра Рожкова.
Напомним, «Сочи» одержал победу в последней встрече турнира Sochi Hockey Open с минским «Динамо» со счётом 5:3. Хозяева турнира набрали два очка в пяти встречах и заняли последнее место.
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