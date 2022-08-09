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«Айлендерс» предложил обладателю Кубка Стэнли Кадри контракт на $ 49 млн

«Айлендерс» предложил обладателю Кубка Стэнли Кадри контракт на $ 49 млн
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«Нью-Йорк Айлендерс» предложил бывшему нападающему «Колорадо Эвеланш» Назему Кадри контракт на общую сумму $ 49 млн, сообщает телеграм-канал «Канал НХЛ».

Отмечается, что «островитяне» хотят заключить с канадским форвардом соглашение на семь лет и заработную плату $ 7 млн в год.

Напомним, ранее сообщалось, что Кадри хочет получить долгосрочный контракт с зарплатой в пределах $ 7,5-8,5 млн за сезон. Известно, что интерес к игроку в той или иной степени проявляли «Калгари Флэймз», «Сиэтл Кракен», «Бостон Брюинз», «Оттава Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз». Известный инсайдер Эллиотт Фридман называл фаворитами в борьбе за подписание Кадри «Колорадо» и «Айлендерс».

В прошлом сезоне Кадри выиграл Кубок Стэнли в составе «Эвеланш».

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