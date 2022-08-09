«Не Ови начал эту спецоперацию». Легенда чехословацкого хоккея заступился за Овечкина

Легендарный чехословацкий нападающий Йозеф Голонка высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Форварда часто критикуют за то, что после начала спецоперации на Украине он не поменял фото с президентом РФ Владимиром Путиным на аватарке в одной из своих социальных сетей.
«Мне кажется, Овечкин многим мешает со спортивной точки зрения. Он является выдающимся хоккеистом, который демонстрирует отличные результаты на хоккейной площадке. То, что у него стоит фото с Путиным, — его личное дело.
Не Овечкин начал эту спецоперацию. У меня есть уважение к нему. Когда сборная России играет на чемпионате мира или Олимпиаде, он, едва сыграв в последней встрече сезона в НХЛ, уже собирает чемоданы, чтобы поехать к национальной команде и выступить за неё», — приводит слова Голонки Sport.cz.
В марте издание New York Times утверждало, что Овечкин хотел сменить заглавное фото, однако ему посоветовали отказаться от этой идеи.
- 9 августа 2022
-
23:55
-
23:45
-
23:23
-
22:55
-
22:28
-
22:00
-
21:46
-
21:35
-
21:10
-
20:36
-
20:00
-
19:39
-
19:31
-
19:20
-
19:14
-
19:00
-
18:33
-
18:28
-
18:02
-
17:47
-
17:22
-
17:00
-
16:19
-
16:13
-
16:00
-
15:28
-
15:18
-
15:04
-
14:58
-
14:13
-
14:00
-
12:55
-
12:00
-
11:49
-
11:30