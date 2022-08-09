«Не Ови начал эту спецоперацию». Легенда чехословацкого хоккея заступился за Овечкина

Легендарный чехословацкий нападающий Йозеф Голонка высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Форварда часто критикуют за то, что после начала спецоперации на Украине он не поменял фото с президентом РФ Владимиром Путиным на аватарке в одной из своих социальных сетей.

«Мне кажется, Овечкин многим мешает со спортивной точки зрения. Он является выдающимся хоккеистом, который демонстрирует отличные результаты на хоккейной площадке. То, что у него стоит фото с Путиным, — его личное дело.

Не Овечкин начал эту спецоперацию. У меня есть уважение к нему. Когда сборная России играет на чемпионате мира или Олимпиаде, он, едва сыграв в последней встрече сезона в НХЛ, уже собирает чемоданы, чтобы поехать к национальной команде и выступить за неё», — приводит слова Голонки Sport.cz.

В марте издание New York Times утверждало, что Овечкин хотел сменить заглавное фото, однако ему посоветовали отказаться от этой идеи.

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