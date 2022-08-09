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Сборная Словакии отыгралась с 2:4, но проиграла Чехии на МЧМ-2022. Команды забили 9 голов

Сборная Словакии отыгралась с 2:4, но проиграла Чехии на МЧМ-2022. Команды забили 9 голов
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Сборная Чехии сыграла с национальной командой Словакии в первом матче молодёжного чемпионата мира — 2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), завершилась победой чехов со счётом 5:4.

U20 ЧМ-2022. Группа A
09 августа 2022, вторник. 21:00 МСК
Чехия U20
Окончен
5 : 4
Словакия U20
0:1 Петровски (Дворски, Сикора) – 03:20 (5x5)   0:2 Кашлик (Миклуха, Петровицки) – 05:57 (5x5)   1:2 Рышавы (Меншик, Иржичек) – 22:22 (5x5)   2:2 Гут (Кулих, Мышак) – 33:21 (5x5)   3:2 Шаповалив (Урбан, Мехура) – 37:35 (5x5)   4:2 Мышак (Гут) – 47:56 (5x5)   4:3 Петровицки (Дворски) – 53:56 (5x3)   4:4 Кашлик (Петровски) – 56:48 (5x4)   5:4 Штурц (Шпачек) – 58:10 (5x5)

На четвёртой минуте Сервац Петровски вывел словаков вперёд. На шестой минуте Матей Кашлик удвоил преимущество номинальных гостей. На 23-й минуте Мартин Рышавы отыграл один гол. На 34-й минуте Михал Гут сравнял счёт. Ещё через четыре минуты Чехия вышла вперёд благодаря шайбе Матиаша Шаповалива. На 48-й минуте Ян Мышак с передачи Михала Гута забил четвёртый гол чехов. На 54-й минуте Райен Петровицки с передачи Далибора Дворски сократил отставание до минимума, а на 57-й минуте Матей Кашлик оформил дубль, сравняв счёт — 4:4. Однако уже через две минуты Габриэль Штурц вновь вывел Чехию вперёд.

Напомним, сборная России пропускает этот турнир.

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