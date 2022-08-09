Сборная Словакии отыгралась с 2:4, но проиграла Чехии на МЧМ-2022. Команды забили 9 голов

Сборная Чехии сыграла с национальной командой Словакии в первом матче молодёжного чемпионата мира — 2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), завершилась победой чехов со счётом 5:4.

На четвёртой минуте Сервац Петровски вывел словаков вперёд. На шестой минуте Матей Кашлик удвоил преимущество номинальных гостей. На 23-й минуте Мартин Рышавы отыграл один гол. На 34-й минуте Михал Гут сравнял счёт. Ещё через четыре минуты Чехия вышла вперёд благодаря шайбе Матиаша Шаповалива. На 48-й минуте Ян Мышак с передачи Михала Гута забил четвёртый гол чехов. На 54-й минуте Райен Петровицки с передачи Далибора Дворски сократил отставание до минимума, а на 57-й минуте Матей Кашлик оформил дубль, сравняв счёт — 4:4. Однако уже через две минуты Габриэль Штурц вновь вывел Чехию вперёд.

Напомним, сборная России пропускает этот турнир.