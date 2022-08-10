Трямкин: бронза на МЧМ-2014 была равносильна золоту. Проигрыш канадцам нам бы не простили

Защитник «Автомобилиста» из Екатеринбурга Никита Трямкин вспомнил молодёжный чемпионат мира по хоккею 2014 года в Швеции, на котором сборная России завоевала бронзу.
«От МЧМ-2014 я кайфанул, потому что в итоге уехали с медалями. Когда попали в четвертьфинале на США, то, мне кажется, все в тот момент нас уже похоронили. Получился зрелищный матч, вся команда пласталась, все ловили на себя, поэтому победили. Самое обидное – проиграть в полуфинале шведам, причём решающую шайбу пропустили чисто из-за командной ошибки. Думаю, нам бы не простили, если бы мы проиграли канадцам в матче за третье место и приехали домой без медалей. Поэтому та бронза для нас была равносильна золоту», – приводит слова Трямкина Metaratings.
Напомним, в плей-офф молодёжного чемпионата мира – 2014 сборная России победила в четвертьфинале американцев (5:3), но в полуфинале уступила шведам (1:2). В матче за третье место команда Михаила Варнакова со счётом 2:1 обыграла канадцев. Шайбы в первом периоде забросили Михаил Григоренко и Эдуард Гиматов.
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