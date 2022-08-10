Трямкин: сильно колотило, когда сломал челюсть Стрельцову. Никогда не забуду эти эмоции

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин ответил на вопрос, чем ему запомнился дебют за команду из Екатеринбурга в матче со СКА в 2012 году.



«Составом с участием, например, Бобровского, Ковальчука, Тарасенко и многих других известных хоккеистов. А до этого был случай на предыгровой раскатке, когда неудачно бросил и попал в Василия Стрельцова. Сломал ему челюсть: шайба киксанула, по касательной зацепила его.



Меня колотило из-за этого прямо очень сильно. Никогда не забуду эти эмоции, когда попал в игрока, было очень страшно в мои 18 лет. Но мне тогда Сергей Гусев здорово помог, успокоил по-ветерански, за что ему спасибо. И всё, потом вышел, сыграл», – приводит слова Трямкина Metaratings.

В прошлом сезоне Никита Трямкин принял участие в 45 матчах за «Автомобилист», забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.