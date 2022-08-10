Российский защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал о Ванкувере в плане жизни. Хоккеист ответил на вопрос, пахло ли травкой.



«Отличный город, реально комфортный. Травой на самом деле, бывало, пахло. Сейчас, конечно, вспоминаю об этом более спокойно, а тогда для меня это было дико. Жил от арены в пяти минутах езды, до центра близко – буквально пару кварталов пешком.



В Ванкувере высокие цены на недвижимость. Например, мы снимали апартаменты, где было две спальни, кухня, гостиная, за 4 тысячи долларов. Правда, мы ничего не докупали из мебели и посуды – она была полностью обустроена. Что касается криминала, в центре ничего такого не было, но там есть один неспокойный район, проезжал мимо него», – приводит слова Трямкина Metaratings.

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