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Сборная США разгромила Германию на МЧМ-2022

Сборная США разгромила Германию на МЧМ-2022
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На стартовавшем в Канаде молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2022 состоялся третий матч. Сборная США обыграла сборную Германии со счётом 5:1.

На 14-й минуте счёт открыл Люк Хьюз, которому ассистировал Лэндон Слаггерт. Через пять минут американцы удвоили преимущество – забил Логан Кули. В начале второго периода Лэндон Слаггерт забросил шайбу в ворота неицев с передачи Люка Хьюза, а ещё через 35 секунд атаку команды завершил Ред Савадж. На 40-й минуте забил и Райли Доран. За Германию смог сократить разрыв в счёте Джошуа Самански.

Отметим, что в группе А на молодёжном чемпионате мира играют сборные Финляндии, Чехии, Канады, Словакии и Латвии, а в группе В представлены США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.

Сборная России не принимает участия – её по решению Международной федерации хоккея (IIHF) на турнире заменила именно сборная Латвии.

U20 ЧМ-2022. Группа B
10 августа 2022, среда. 05:00 МСК
США U20
Окончен
5 : 1
Германия U20
1:0 Хьюз (Слаггерт) – 13:39 (5x5)   2:0 Кули (Коронато, Пирт) – 18:01 (5x4)   3:0 Слаггерт (Хьюз, Мазур) – 21:21 (5x5)   4:0 Савадж (Дюран, Пастухов) – 21:57 (5x5)   5:0 Дюран (Пастухов, Джеймс) – 39:00 (5x5)   5:1 Самански (Шубер, Квапп) – 53:12 (5x4)
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