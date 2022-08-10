Сборная США разгромила Германию на МЧМ-2022

На стартовавшем в Канаде молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2022 состоялся третий матч. Сборная США обыграла сборную Германии со счётом 5:1.



На 14-й минуте счёт открыл Люк Хьюз, которому ассистировал Лэндон Слаггерт. Через пять минут американцы удвоили преимущество – забил Логан Кули. В начале второго периода Лэндон Слаггерт забросил шайбу в ворота неицев с передачи Люка Хьюза, а ещё через 35 секунд атаку команды завершил Ред Савадж. На 40-й минуте забил и Райли Доран. За Германию смог сократить разрыв в счёте Джошуа Самански.

Отметим, что в группе А на молодёжном чемпионате мира играют сборные Финляндии, Чехии, Канады, Словакии и Латвии, а в группе В представлены США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.

Сборная России не принимает участия – её по решению Международной федерации хоккея (IIHF) на турнире заменила именно сборная Латвии.