Никита Трямкин высказался о критиках трансферов «Автомобилиста»

Российский защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин высказался о критиках трансферов красно-синих.
«Критиковать легче всего. Сами бы попробовали заняться селекцией», – приводит слова Трямкина Metaratings.
Ранее екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над хабаровским «Амуром» в рамках мемориала Ивана Ромазана со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».
В составе победителей отличились канадский нападающий Патрис Кормье с передачи Дениса Баранцева и Сергея Широкова, а также форвард Андрей Обидин с паса Степана Хрипунова.
Напомним, в турнире также принимают участие хозяева — магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Отметим, что в 2021 году победу в мемориале Ивана Ромазана одержала новосибирская «Сибирь».
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