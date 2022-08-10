Никита Трямкин высказался о критиках трансферов «Автомобилиста»

Российский защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин высказался о критиках трансферов красно-синих.



«Критиковать легче всего. Сами бы попробовали заняться селекцией», – приводит слова Трямкина Metaratings.

Ранее екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над хабаровским «Амуром» в рамках мемориала Ивана Ромазана со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



В составе победителей отличились канадский нападающий Патрис Кормье с передачи Дениса Баранцева и Сергея Широкова, а также форвард Андрей Обидин с паса Степана Хрипунова.

Напомним, в турнире также принимают участие хозяева — магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Отметим, что в 2021 году победу в мемориале Ивана Ромазана одержала новосибирская «Сибирь».