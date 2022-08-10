Пасиоретти пропустит полгода из-за разрыва ахилла

Форвард «Каролины Харрикейнз» Макс Пасиоретти пропустит около полугода из-за травмы. У 33-летнего американца диагностировали разрыв ахилла. В ближайшее время Пасиоретти предстоит перенести операцию, сообщает пресс-служба клуба.
В межсезонье Пасиоретти «Каролина» выменяла у «Вегас Голден Найтс». Теперь предполагается, что форвард сможет вернуться на лёд не раньше февраля 2022 года.
У Пасиоретти в «Вегасе» оставался последний год по четырёхлетнему контракту на общую сумму в $ 28 млн ($ 7 млн в год). В прошлом сезоне Макс принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата за «Вегас», в которых набрал 37 (19+18) очков при показателе полезности «+8». Нападающий пропускал игры из-за различных травм.
Контракт Пасиоретти с «Каролиной» будет действовать до конца следующего сезона.
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