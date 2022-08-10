В СКА рассказали о состоянии Бардакова, который получил травму

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму форварда Захара Бардакова. Он получил повреждение на предсезонном турнире в Сочи в матче с «Авангардом» (1:3). 21-летний россиянин в одном из эпизодов получил клюшкой в шею. Повреждение форварду нанёс нападающий «Авангарда» Фёдор Малыхин.
«У него довольно тяжёлая травма — Захар получил удар в голову в тот момент, когда уже лежал на льду. Очень неприятный эпизод, не по хоккейным понятиям действовал соперник. Но такое случается, нужно быть к этому готовым. Не могу пока ответить, когда Бардаков вернётся, у него сотрясение, но мы ждём его в ближайшее время и желаем здоровья.
У нас есть кем заменить Бардакова и Прохоркина. Захар — крепкий парень, он держит удар, даже рвался всю прошлую игру на лёд и сыграл какие-то смены после того эпизода. Прохоркин готовится, в ближайшее время он уже будет в составе. Также у нас есть Дмитрий Яшкин, который скоро тоже будет готов на 100%, плюс ещё на подходе Андрей Педан. Глубина состава есть», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.
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