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Бывший защитник «Спартака» Сорокин перешёл в «Ференцварош»

Бывший защитник «Спартака» Сорокин перешёл в «Ференцварош»
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Бывший защитник «Спартака» Всеволод Сорокин продолжит карьеру в Венгрии. 28-летний хоккеист подписал контракт с «Ференцварошем», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон Сорокин провёл в «Югре» в ВХЛ. Там он в 43 матчах набрал 6 (0+6) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф у него 11 матчей, в которых он набрал 2 (0+2) очка.

Ранее Сорокин также выступал в КХЛ, где защищал цвета «Спартака» и «Атланта». В общей сложности он в 132 матчах набрал 10 (4+6) очков при 102 штрафных минутах. В Кубке Гагарина у него восемь матчей.

У Сорокина также есть опыт игры в Европе. В сезоне-2020/2021 он выступал за чешский «Кладно». С командой, которая принадлежит легендарному Яромиру Ягру, он вышел в Экстралигу.

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