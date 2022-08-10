Ротенберг оценил выступление игроков СКА в составе сборной России U25 на турнире в Сочи

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру сборной России U25 на предсезонном турнире в Сочи. В состав сборной вошли сразу несколько игроков команды из Санкт-Петербурга.



«Многие ребята из U25 изначально прошли с нами сбор, они не просто у нас на карандаше, это наши ребята. В Новогорске была проделана огромная работа, тяжёлая как физически, так и морально. Не всем удаётся выдержать эту интенсивность, отработать сбор максимально эффективно.



В прошлые сезоны были ситуации, когда кто-то сдавался, просил заменить упражнения или вообще поменять подходы. На сегодняшний день у нас все прошли этот сбор, следующий будет ещё тяжелее, мы работаем по нарастающей. Танков, Грошев, Бучельников, Иванов, Коромыслов, Кирсанов да и все остальные очень достойно выступили на турнире, обыграли «Авангард» – лидера, а это о многом говорит.



Как раз перед пресс-конференцией разговаривал с Арсением Коромысловым, и он сказал, что сбор в Новогорске ему действительно помог в плане выносливости, так что мы движемся в правильном направлении. Это очень полезная обратная связь. Если молодые ребята после такой тяжёлой работы чувствуют себя лучше, значит, мы правильно развиваем игроков. Работа продолжается, мы ждём их на следующем сборе и посмотрим, кто на что способен», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

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