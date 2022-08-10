Результаты матчей первого игрового дня МЧМ-2022

В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира 2022 года. В первый день соревнований было сыграно три матча.
В стартовом матче группы А встретились сборные Чехии и Словакии. Этот матч закончился со счётом 5:4 в пользу чехов. Примечательно, что словаки вели со счётом 2:0, но не смогли удержать преимущество.
В группе А сборная Финляндии не испытала особых проблем в матче с Латвией. Встреча закончилась победой финнов со счётом 6:1. В их составе дублем отметился Йоаким Кемелль.
В единственном матче группы B сборная США обыграла Германию со счётом 5:1.
Впервые в истории сборная России пропустит этот турнир. ИИХФ на фоне событий на Украине отстранила все российские команды от международных матчей.
Изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.
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