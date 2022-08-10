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Результаты матчей первого игрового дня МЧМ-2022

Результаты матчей первого игрового дня МЧМ-2022
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В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира 2022 года. В первый день соревнований было сыграно три матча.

В стартовом матче группы А встретились сборные Чехии и Словакии. Этот матч закончился со счётом 5:4 в пользу чехов. Примечательно, что словаки вели со счётом 2:0, но не смогли удержать преимущество.

В группе А сборная Финляндии не испытала особых проблем в матче с Латвией. Встреча закончилась победой финнов со счётом 6:1. В их составе дублем отметился Йоаким Кемелль.

В единственном матче группы B сборная США обыграла Германию со счётом 5:1.

Впервые в истории сборная России пропустит этот турнир. ИИХФ на фоне событий на Украине отстранила все российские команды от международных матчей.

Изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.

U20 ЧМ-2022. Группа B
10 августа 2022, среда. 05:00 МСК
США U20
Окончен
5 : 1
Германия U20
1:0 Хьюз (Слаггерт) – 13:39 (5x5)   2:0 Кули (Коронато, Пирт) – 18:01 (5x4)   3:0 Слаггерт (Хьюз, Мазур) – 21:21 (5x5)   4:0 Савадж (Дюран, Пастухов) – 21:57 (5x5)   5:0 Дюран (Пастухов, Джеймс) – 39:00 (5x5)   5:1 Самански (Шубер, Квапп) – 53:12 (5x4)
U20 ЧМ-2022. Группа A
10 августа 2022, среда. 01:00 МСК
Латвия U20
Окончен
1 : 6
Финляндия U20
0:1 Кемелль (Рятю, Хирвонен) – 08:54 (5x5)   0:2 Кемелль (Хирвонен) – 11:29 (5x5)   0:3 Ламберт (Ярвентие, Хеймосалми) – 21:52 (5x4)   0:4 Хирвонен (Рятю, Симонтайваль) – 38:01 (5x4)   1:4 Вейнбергс (Ходас) – 41:28 (5x4)   1:5 Рятю (Кемелль, Хеймосалми) – 55:39 (5x5)   1:6 Пуутио (Кемелль, Рятю) – 58:40 (5x5)
U20 ЧМ-2022. Группа A
09 августа 2022, вторник. 21:00 МСК
Чехия U20
Окончен
5 : 4
Словакия U20
0:1 Петровски – 03:20 (5x5)   0:2 Кашлик (Миклуха, Петровицки) – 05:57 (5x5)   1:2 Рышавы (Меншик, Иржичек) – 22:22 (5x5)   2:2 Гут (Кулих, Мышак) – 33:21 (5x5)   3:2 Шаповалив (Урбан, Мехура) – 37:35 (5x5)   4:2 Мышак (Гут) – 47:56 (5x5)   4:3 Петровицки (Дворски) – 53:56 (5x3)   4:4 Кашлик (Петровски) – 56:48 (5x4)   5:4 Штурц (Шпачек) – 58:10 (5x5)
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