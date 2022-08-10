Руденков: пока у «Амура» мало что получается, надо немного успокоиться

Форвард «Амура» Игорь Руденков прокомментировал поражение команды в матче с «Автомобилистом» на мемориале Ромазана. Встреча закончилась со счётом 2:0. Руденков признал, что у него остались не самые приятные впечатления об игре.



«Позитива после матча с «Автомобилистом», конечно, немного. Стараемся найти свою игру, но пока мало что получается. Не будем валить это на тяжёлые тренировки, потому что сейчас всем тяжело. Пока ищем свою игру. Вообще, надо немного успокоиться, больше держать шайбу, создавать моменты и реализовывать их. Если бы забили в первом большинстве, сложилось бы по-другому? Возможно, да. Гол всегда приносит хорошие эмоции, поэтому нам и надо стараться забивать», — цитирует Руденкова пресс-служба КХЛ.

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