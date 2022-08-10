Михаил Григоренко: очень рад, что КХЛ сделала календарь с 68 матчами в году

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о настроении во время сборов, а также поделился ожиданиями от старта нового сезона КХЛ.



«Если честно, пока ничего сложного не было. Всё в порядке. Не совсем привычно заниматься два раза в день, отвыкаешь от этого. Каждое лето нужно несколько дней, чтобы снова втянуться в этот ритм.



Хоть нас и собрали позже остальных команд, у нас будет больше месяца подготовки. Мы уже тренируемся почти две недели, впереди — ещё три. Получается достаточно длинный тренировочный лагерь. На самом деле, думаю, что можно было бы и раньше сезон начинать.



Чего жду от нового сезона? Побед хотел бы всем пожелать: и нам игрокам, и болельщикам. Побольше выигрывать, побольше голов. Наверное, это приятный сюрприз для многих, что будет 68 игр в этом году. Здорово для всех: и для игроков, и для болельщиков. Очень рад, что КХЛ сделала такой календарь», — цитирует Григоренко пресс-служба ЦСКА.

Новость по теме Юртайкин: на сборах ЦСКА рутины нет, всё позитивно