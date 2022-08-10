«Динамо-Красногорск» приглашает на открытый мастер-класс от блогера Hockey Stigg
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Хоккейная школа «Динамо-Красногорск» приглашает мальчиков и девочек 6-8 лет на мастер-класс от Hockey Stigg. Мероприятие пройдёт 14 августа в 12:00 на «Баума-Арене» в посёлке Нахабино (Московская область).
Hockey Stigg – российский блогер, скрывающий своё лицо под оригинальной маской, ведёт одноимённый канал на YouTube, на котором публикует обучающий и развлекательный контент о хоккее. На сегодняшний день является одним из самых популярных хоккейных блогеров на территории России и стран СНГ.
Hockey Stigg покажет юным спортсменам интересные техники, поиграют в хоккей, пообщаются и даст ответы на все интересующие вопросы. Все подробности можно посмотреть на сайте школы.
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