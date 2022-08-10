В финском клубе отреагировали на слова Волкова, он заявил, что его заставили заклеить флаг

Президент финского клуба «Эссят» Микаэль Лехтинен прокомментировал резонансное интервью бывшего вратаря команды россиянина Константина Волкова. Ранее он заявил, что финская лига потребовала, чтобы он заклеил российский флаг на шлеме во избежание различных провокаций и агрессии.



«Я не комментирую подобные вещи. Пусть говорит то, что хочет.



Предыдущий сезон уже закончился. Контракты игроков, которые выступали за нашу команду в прошлом сезоне, истекли. Я не буду говорить о прошлом. Давайте обсуждать нынешний сезон и думать о нём. Те, кто ушёл, уже ушли. Всё», — цитирует президента клуба Iltalehti.

Волков в сезоне-2021/2022 выступал за финский «Эссят». Весной он заключил контракт с московским «Динамо».