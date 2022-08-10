Владислав Третьяк рассказал, как играл «3 на 3» против Михайлова, Петрова и Харламова

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о формате хоккея «3 на 3».



«Не знаю, сколько бы в таком формате пропустили Шестёркин или Василевский, но думаю, что нормально. «3 на 3» — особый экзамен для вратаря, очень много непредсказуемых моментов. Помню, как играл против Михайлова, Петрова, Харламова. Тарасов давал нам такие тренировки, это было очень интересно, на самом высоком уровне, как настоящий матч, потому что каждый хочет показать, что он – настоящий профессионал.



Для вратаря такой формат очень сложен, потому что очень много моментов. В обычном матче может быть всего 5-6 бросков по воротам, а тут за секунду может быть два опасных момента. Для вратарей это самый сложный экзамен. Зато интересно – главное, чтобы болельщики и хоккеисты получали удовольствие», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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