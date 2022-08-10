Карандин: я просто шокирован состоянием дел в нашем судействе

Известный российский арбитр Юрий Карандин вновь высказался об инциденте, в ходе которого форвард СКА Матвей Мичков получил травму во время матча предсезонного турнира в Сочи. Травму ему нанёс Алексей Емелин. Ранее Карандин раскритиковал арбитров, а также организаторов турнира, которые не стали наказывать Емелина.
«Грязный приём «колено в колено» не привёл ни к штрафу, ни к какой-либо реакции главного арбитра и лиги. Это говорит о том, как «налажены» дела в нашем хоккейном хозяйстве.
И такая безнаказанность не могла остаться без продолжения. Через пару дней в Сочи состоялся матч с участием других команд – «Авангарда» и СКА. И там опять серьёзная травма ещё одного молодого игрока, ещё одной надежды нашего хоккея – форварда Бардакова. Откровенный удар в голову, сотрясение. И опять молчаливая реакция – и судей, и лиги.
Честно говоря, я просто шокирован состоянием дел в нашем судействе. И, кстати, не только я», — цитирует Карандина Russia-Hockey.
- 10 августа 2022
-
13:57
-
13:40
-
13:31
-
13:09
-
13:04
-
12:39
-
12:28
-
12:02
-
11:45
-
11:20
-
11:01
-
10:44
-
10:34
-
10:24
-
09:30
-
09:07
-
08:51
-
08:26
-
08:20
-
08:03
-
07:45
-
07:03
-
06:27
-
05:45
-
04:55
-
03:43
-
03:28
- 9 августа 2022
-
23:55
-
23:45
-
23:23
-
22:55
-
22:28
-
22:00
-
21:46
-
21:35