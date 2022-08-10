Карандин: я просто шокирован состоянием дел в нашем судействе

Известный российский арбитр Юрий Карандин вновь высказался об инциденте, в ходе которого форвард СКА Матвей Мичков получил травму во время матча предсезонного турнира в Сочи. Травму ему нанёс Алексей Емелин. Ранее Карандин раскритиковал арбитров, а также организаторов турнира, которые не стали наказывать Емелина.



«Грязный приём «колено в колено» не привёл ни к штрафу, ни к какой-либо реакции главного арбитра и лиги. Это говорит о том, как «налажены» дела в нашем хоккейном хозяйстве.



И такая безнаказанность не могла остаться без продолжения. Через пару дней в Сочи состоялся матч с участием других команд – «Авангарда» и СКА. И там опять серьёзная травма ещё одного молодого игрока, ещё одной надежды нашего хоккея – форварда Бардакова. Откровенный удар в голову, сотрясение. И опять молчаливая реакция – и судей, и лиги.



Честно говоря, я просто шокирован состоянием дел в нашем судействе. И, кстати, не только я», — цитирует Карандина Russia-Hockey.