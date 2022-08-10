Р. Ротенберг — о хоккее «3 на 3»: будущее за тем, чтобы люди приходили на новые форматы

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о перспективах хоккея 3 на 3.



«Мы диктуем правила. Обсудим ещё с ИИХФ, но идеальный размер для «3 на 3» — 20 на 40, это показывает практика проведённых турниров. Думаю, и лига будет играть на площадке 20 на 40, в Москве уже сыграно больше 1000 матчей. Лига работает. Планируем, что лига будет во всех регионах, во всех городах. Планируется запуск лиги в формате 20 на 40, круглосуточный хоккей, много участников – ребята, которые только закончили с хоккеем, ребята, которые остались без команд. Социальная программа для всех хоккеистов, это всех объединяет. Массовость работает на популяризацию хоккея.



«3 на 3» — это интертейнмент, зрелищность, совершенно другой продукт, новые ощущения и эмоции, сразу больше интереса у молодёжи. Это что-то между баскетболом и хоккеем, с точки зрения шоу. Это вдохновляет. Будущее за тем, чтобы люди приходили на такие новые форматы. Матчи короче, динамичнее, дети могут смотреть. Хоккей в целом развивается.



На этом турнире играют команды, которые существуют и играют. Планируется, что все города России будут участвовать, в каждом городе будет своя лига. Это более доступный хоккей – меньше затрат, меньше коробка, меньше игроков нужно, меньше персонала. Это новый, более экономный вариант.



Возможно, будут программы для детей в рамках этого проекта, больше детских блогеров. Сейчас первый матч играли детишки – юниорка ХК «Сочи» и «Красная машина». Им интересно через этот формат, через блогеров изучать хоккей. Это видеоуроки, программа развития хоккея «Красная машина».



Проявляют ли другие клубы КХЛ инициативу? Надо общаться с каждым клубом обсуждать. Медиа-лига – тоже открытая лига для всех. Вы видели, на турнире в Балашихе, на «Снежном Барсе» были ребята из всех команд. Все клубы КХЛ участвуют!



Ввести в регламент КХЛ, чтобы у каждого клуба была команда «3 на 3»? Кого-то заставлять невозможно, это инициатива каждого игрока. Если им это интересно, мы открыты к сотрудничеству. У нас 1000 игр в месяц в Москве, игроков достаточно, даже больше, чем мы можем переварить. Внедрить «3 на 3» в декабрьский турнир? Всё обсуждается, всё интересно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.